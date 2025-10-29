陸上自衛隊は訓練飛行中のヘリコプターがレーザー照射を受けたと発表しました。

レーザー照射を受けたのは陸上自衛隊東北方面・ヘリコプター隊に所属するUH1J多用途ヘリコプターです。

このヘリコプターは29日午後5時20分ごろ、岩手県から宮城県までの間を夜間飛行する訓練を行っていました。

その後、宮城県の霞目駐屯地から15キロメートルほど離れた利府町の上空で緑色のレーザーを3秒程度照射されたということです。

レーザーを照射されたヘリコプターは当時、2機編成で高度およそ500メートル付近を飛行していて、進行方向に対して右側からレーザーを照射されたということです。

機内には機長を含めた6人の隊員が搭乗していましたが、搭乗員や航空機、周辺の地域への被害は確認されていません。

レーザーがどこからどのような目的で照射されたかは分かっておらず、陸上自衛隊・東北方面航空隊は警察に通報したということです。

陸上自衛隊は「航空機の飛行の安全はもとより乗員や国民の生命を脅かす非常に危険な行為」として、「今回の事案発生を深刻に受け止めています」とコメントしています。