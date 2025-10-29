「そうしないと勇気持ってバット振れないので」 3戦連発で日本Sタイ記録のソフトバンク山川穂高 本塁打と三振は「隣り合わせ」
◆SMBC日本シリーズ2025 第4戦 阪神2―3ソフトバンク（29日、甲子園）
ソフトバンクの山川穂高（33）が日本シリーズ記録に並ぶ3試合連続の本塁打を放った。試合を動かす効果的な一打に「伸びてくれて良かった」と笑った。
2回。先頭の山川は阪神郄橋遥人に2球で追い込まれるも、真ん中付近に来た4球目の直球を振り抜いた。バットの先ながら打球はバックスクリーン一直線。3試合連発となる先制のソロとなった。「いい投手ばかりなのでなかなか点が入らない。その中で先に『1』を付けると試合も運びやすいと思う」。主砲としての仕事を全う。バース（阪神）や城島健司（ダイエー）に続き、史上6人目の日本シリーズ3試合連続本塁打となった。
割り切って打席に立っている。今シリーズ4試合で9打数4安打。このうち3本が本塁打で、5打席凡退のうち4三振。本塁打か、三振か、というような結果になっている。山川は「チャンスじゃないので、最後の打席はホームランを打てるような待ち方をした。いいところに来て三振したけど、もうちょっと浮いてきたらパンっていけるようにしていた。でも、落合（博満）さんとか、（王貞治）会長とかってあまり三振してないですよね。でも、僕は隣り合わせにしないと勇気持ってバット振れないので」。効果的な一発を放つこと。チャンスでは打点を稼ぐこと。自分ができる主砲としての役割を徹底している。
チームは3連勝で日本一に王手をかけた。西武時代を含めてまだ頂に立った経験はない。「（4戦連発の意識は）全くですね。全く打てなくても勝てばいい。（第5戦の）1打席目から頑張るだけ」。初めて見る景色はもうすぐだ。（大橋昂平）