¸÷¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¡Ö¹¶¤á¤Î¥¿¥¯¥È¡×¡¡²¦µåÃÄ²ñÄ¹¡Ö¤º¤Ð¤êÅö¤¿¤Ã¤¿¤Í¡×¡¡¤Þ¤ÊÄï»Ò¤Îº¹ÇÛ¤òÀä»¿
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè4Àï¡¡ºå¿À2¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê29Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ø¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡Ö²¦¼ê¡×¤ò¤«¤±¤¿¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î½éÀï¤³¤½Íî¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë3Ï¢¾¡¡£DeNA¤ËÇÔ¤ì¤ÆÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤¿ºòÇ¯¤Ï2Ï¢¾¡È¯¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö²¦¼ê¡×¤¹¤é¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÆ§¤óÄ¥¤ê¤À¡£
¡¡¾¡°ø¤Ï²¿¤è¤êÁª¼ê¤ÎÆ¯¤¤Ë¿Ô¤¤ë¤¬¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¡Ö¹¶¤á¤Î¥¿¥¯¥È¡×¤â¸÷¤Ã¤¿¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏÏ»²ó¤À¡£¤Þ¤º¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï2»àÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤Å¨ÃÏ¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡ÖÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¡×¤È¤·¤Æ¹µ¤¨¤ë¶áÆ£¤òÁá¤¯¤âÅêÆþ¡£¶áÆ£¤Ï±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤¿9ÈÖ¤ÎÀèÈ¯ÂçÄÅ¤Ï5²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢µå¿ô¤â59¤Èºå¿ÀÂÇÀþ¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤¾¡Éé¼ê¤À¤Ã¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤Î1ÅÀ¤¬¸ú¤¡¢1ÅÀº¹¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¾®µ×ÊÝºÓÇÛÅªÃæ¤À¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î¼é¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥É»þ¤ÏËÜÍè¼·²ó¤òÇ¤¤»¤ëÆ£°æ¤ò¡¢¤³¤Á¤é¤âàÁ°ÅÝ¤·á¤ÇÅêÆþ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤¬3ÈÖ¿¹²¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¹¶·â¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÆ°¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤º¤Ð¤ê¡ÊºÓÇÛ¤¬¡ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Í¡£¾¡¤Ä»þ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¡£²¦µåÃÄ²ñÄ¹¤â¤Þ¤ÊÄï»Ò¤Îº¹ÇÛ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤¢¡¢Èá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤À¡£ºòÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤òËº¤ì¤¿¼Ô¤Ê¤É¡¢°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÌÀÆü·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£²¦²ñÄ¹¤Ï·ý¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£°ìµ¤¤ËÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë