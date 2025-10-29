◆SMBC日本シリーズ2025 第4戦 阪神2―3ソフトバンク（29日、甲子園）

日本シリーズ初先発でソフトバンクの大津亮介が大仕事をやってのけた。阪神打線に的を絞らせず5回3安打無失点で同シリーズ初勝利。敵地の大歓声に包まれる中で落ち着きを見せ「普段通り自分の投球をしようと思って投げた。自信を持ってマウンドに上がれた」と達成感に満ちていた。

強気の投球でピンチにも動じなかった。味方の失策と安打で迎え3回2死一、三塁。セ・リーグ2冠の佐藤輝明にカットボールで勝負し、中飛に仕留めた。「しっかり押し切る、強いカットを投げた」。今季は7月以降に6勝をマーク。強い手応えがあるからこその好投だった。

打撃でも3回に遊撃内野安打を記録。公式戦プロ初打席で快足を飛ばし、Hランプをともした。福岡・九産大九州高までは内野手としてプレーし「足は自信ある」。5回には四球を選んで柳町の犠飛で2点目のホームを踏んだ。小久保監督も「彼の今の持っている力を全て出そうというのが伝わった。思いきり野球していた」と投打の活躍をたたえた。

初戦黒星から3連勝で5年ぶりの日本一に王手をかけた。第5戦には有原航平を中4日で投入するなど総力戦で臨む。小久保監督は次戦に向け「もちろん。その（日本一決める）つもりでいく」と言い切る。歓喜の瞬間はもうすぐそこだ。（鬼塚淳乃介）