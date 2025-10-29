情熱やクラブ愛の裏返し? 「出ていく」発言のビニシウスが謝罪&釈明
レアル・マドリーのFWビニシウス・ジュニオールが29日に自身のX(旧ツイッター/@vinijr)を更新し、騒動について謝罪した。
ビニシウスは26日にホームで行われたラ・リーガ第10節バルセロナ戦(○2-1)で先発出場。後半27分にシャビ・アロンソ監督から交代を告げられると、「俺か? 俺か? 監督、俺か?」と信じられない様子で叫び、「いつも俺だ! もうこのチームはうんざりだ。俺は出ていく」と衝撃的な発言をして物議を醸した。
今季はここまで公式戦出場13試合のうち、フル出場は3試合のみ。指揮官の起用法への不満を爆発させる形となったが、今回の投稿で過ちだったと認めている。
「本日、エル・クラシコでの交代に対する僕の反応について、全てのマドリーのファンの皆さんにお詫び申し上げます」
「今日のトレーニング中にも直接謝罪しましたが、チームメイト、クラブ、そして会長にも改めて謝罪します」
すでにクラブ内部での謝罪が済んだことを明かしたビニシウスは、交代時のリアクションに関してこう釈明した。
「常に勝ちたい、チームに貢献したいという気持ちから、時に情熱が勝ってしまうことがあります。僕の競争心は、このクラブと、このクラブが象徴する全てのものへの愛から生まれています」
そして最後に「初日からそうしてきたように、レアル・マドリーのために一瞬一瞬を戦い続けることを誓います」と、クラブへの忠誠心を改めて強調した。
ビニシウスは26日にホームで行われたラ・リーガ第10節バルセロナ戦(○2-1)で先発出場。後半27分にシャビ・アロンソ監督から交代を告げられると、「俺か? 俺か? 監督、俺か?」と信じられない様子で叫び、「いつも俺だ! もうこのチームはうんざりだ。俺は出ていく」と衝撃的な発言をして物議を醸した。
「本日、エル・クラシコでの交代に対する僕の反応について、全てのマドリーのファンの皆さんにお詫び申し上げます」
「今日のトレーニング中にも直接謝罪しましたが、チームメイト、クラブ、そして会長にも改めて謝罪します」
すでにクラブ内部での謝罪が済んだことを明かしたビニシウスは、交代時のリアクションに関してこう釈明した。
「常に勝ちたい、チームに貢献したいという気持ちから、時に情熱が勝ってしまうことがあります。僕の競争心は、このクラブと、このクラブが象徴する全てのものへの愛から生まれています」
そして最後に「初日からそうしてきたように、レアル・マドリーのために一瞬一瞬を戦い続けることを誓います」と、クラブへの忠誠心を改めて強調した。