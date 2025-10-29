Little Glee Monsterが、新曲「クリスマスイブニング / Silent Wish」の2曲を11月19日に配信することを発表した。さらに、12月1日にEP『Your Winters』配信リリース、12月24日には初となるファンクラブ限定盤『Your Winters』のCDリリースが決定した。

新曲の「クリスマスイブニング」と「Silent Wish」は両曲ともにクリスマスソングだという。EP『Your Winters』には新曲2曲に加えて、「愛しさにリボンをかけて -2025ver.-」、「Magic Snow -2025ver.-」、「世界はあなたに笑いかけている -2025 winter ver.-」のウィンターソング3曲が再録される。

「クリスマスイブニング / Silent Wish」ジャケット写真

EP『Your Winters』のファンクラブ限定盤は、Little Glee Monsterにとって初となる試みとのことで、どういったパッケージになるか、続報を楽しみにお待ちいただきたい。

◾️「クリスマスイブニング / Silent Wish」

配信日：2025年11月19日（水）
▼配信予約　※Apple Music：Pre-add、Spotify：Pre-save
https://LittleGleeMonster.lnk.to/1119_PAPS

◾️EP『Your Winters』
配信日：2025年12月1日（月）

◆収録内容
01.クリスマスイブニング
02.Silent Wish
03.愛しさにリボンをかけて -2025ver.-
04.Magic Snow -2025ver.-
05.世界はあなたに笑いかけている -2025 winter ver.-

◾️ファンクラブ限定盤『Your Winters』
発売日：2025年12月24日（水）
CD予約リンク：https://LittleGleeMonster.lnk.to/Christmas_EP
※完全生産限定盤につき、発売日以前でも予約受付が終了する場合がございます。予めご了承ください。

◆完全生産限定盤（ファンクラブ限定盤）
CD+Photo Book
品番：SRC8-42〜43　価格：6,600円（税込）
※クリスマスプレゼントボックス スペシャルパッケージ仕様

◆CD収録曲
12月1日配信リリースEP『Your Winters』と同内容

◾️＜Little Glee Monster Live 2025 “Voice”＞

・日程：2025年11月8日（土）、9日（日）
・開場 / 開演：
　11月8日（土）開場17:00/開演18:00
　11月9日（日）開場15:00/開演16:00
・会場：幕張メッセ イベントホール
・特設サイト：https://www.lgm-tour.com/voice/

関連リンク

◆Little Glee Monster オフィシャルサイト
◆Little Glee Monster オフィシャルX
◆Little Glee Monster オフィシャルInstagram
◆Little Glee Monster オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Little Glee Monster オフィシャルTikTok