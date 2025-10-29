リトグリ、新曲「クリスマスイブニング / Silent Wish」リリース決定。EP＆FC限定盤『Your Winters』CD発売決定も
Little Glee Monsterが、新曲「クリスマスイブニング / Silent Wish」の2曲を11月19日に配信することを発表した。さらに、12月1日にEP『Your Winters』配信リリース、12月24日には初となるファンクラブ限定盤『Your Winters』のCDリリースが決定した。
新曲の「クリスマスイブニング」と「Silent Wish」は両曲ともにクリスマスソングだという。EP『Your Winters』には新曲2曲に加えて、「愛しさにリボンをかけて -2025ver.-」、「Magic Snow -2025ver.-」、「世界はあなたに笑いかけている -2025 winter ver.-」のウィンターソング3曲が再録される。
EP『Your Winters』のファンクラブ限定盤は、Little Glee Monsterにとって初となる試みとのことで、どういったパッケージになるか、続報を楽しみにお待ちいただきたい。
◾️「クリスマスイブニング / Silent Wish」
配信日：2025年11月19日（水）
▼配信予約 ※Apple Music：Pre-add、Spotify：Pre-save
https://LittleGleeMonster.lnk.to/1119_PAPS
◾️EP『Your Winters』
配信日：2025年12月1日（月）
◆収録内容
01.クリスマスイブニング
02.Silent Wish
03.愛しさにリボンをかけて -2025ver.-
04.Magic Snow -2025ver.-
05.世界はあなたに笑いかけている -2025 winter ver.-
◾️ファンクラブ限定盤『Your Winters』
発売日：2025年12月24日（水）
CD予約リンク：https://LittleGleeMonster.lnk.to/Christmas_EP
※完全生産限定盤につき、発売日以前でも予約受付が終了する場合がございます。予めご了承ください。
◆完全生産限定盤（ファンクラブ限定盤）
CD+Photo Book
品番：SRC8-42〜43 価格：6,600円（税込）
※クリスマスプレゼントボックス スペシャルパッケージ仕様
◆CD収録曲
12月1日配信リリースEP『Your Winters』と同内容
◾️＜Little Glee Monster Live 2025 “Voice”＞
・日程：2025年11月8日（土）、9日（日）
・開場 / 開演：
11月8日（土）開場17:00/開演18:00
11月9日（日）開場15:00/開演16:00
・会場：幕張メッセ イベントホール
・特設サイト：https://www.lgm-tour.com/voice/
