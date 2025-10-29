【マイメロディ×マジアボタニカ】限定コラボ♡乾燥知らずの秋冬肌へ

発売10周年を迎える「マジアボタニカ スキンコンディショナー」と、今年でデビュー50周年を迎えるサンリオの人気キャラクター「マイメロディ」が、初の限定コラボを実現！ハトムギエキス＆ハーブエキス配合で、肌をやさしくうるおす大容量化粧水が、マイメロディの愛らしいデザインで登場します。スキンケアタイムを癒しの時間に変える数量限定パッケージは、要チェックです♡

「マイメロディ」とお花モチーフの限定デザイン



「マジアボタニカ スキンコンディショナー」から登場する限定パッケージは2種類。

マイメロディがマイスウィートピアノに花束を渡す「はなたば」デザインは、11月16日よりマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ限定で発売。

とりさんと花冠を作る「はなかんむり」デザインは、11月20日より全国のドラッグストア・スーパーで順次販売されます。どちらもお花に囲まれた優しい世界観が魅力です。

ハトムギ＆6種のハーブでしっとりうるおい肌へ



「マジアボタニカ スキンコンディショナー」は、ハトムギエキスと6種のハーブエキス（すべて保湿成分）配合の大容量化粧水。

やさしいハーブの香りでリラックスしながら、乾燥肌や肌あれを防ぎ、みずみずしい素肌へ導きます。

ニキビのもとになりにくい処方（ノンコメドジェニックテスト済※1）、弱酸性・鉱物油・着色料フリーで肌にやさしいのも嬉しいポイント。

500mL・税込825円で、毎日の全身ケアにもおすすめです。

※1 すべての方にニキビのもと（コメド）ができないというわけではありません。

オンラインでも購入可能♡限定デザインをチェック



店舗販売のほか、ウテナ公式オンラインショップでも11月25日（火）11時頃より販売スタート予定。ウテナ楽天市場店やYahoo!店でも取り扱いがあります。

数量限定のため、気になるデザインは早めにチェックを。マイメロディとハーブの香りに包まれて、秋冬の乾燥対策をもっと楽しくしてみてはいかがでしょうか♪

マイメロディと一緒に、心も肌もうるおう時間を



「マジアボタニカ×マイメロディ」の限定コラボは、見た目のかわいさだけでなく、実力派の保湿ケアが叶う特別な一本。

お風呂上がりのひとときに、マイメロディの優しい笑顔とハーブの香りが心までほぐしてくれます。乾燥が気になる季節こそ、スキンケアタイムをちょっと贅沢に♡

毎日を頑張る自分へのご褒美として、愛らしいボトルとともにうるおい肌を育ててみてください。