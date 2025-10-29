◆SMBC日本シリーズ2025 第4戦 阪神2―3ソフトバンク（29日、甲子園）

ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が代打で貴重な適時打を放った。

2点リードの6回2死二塁。左腕の桐敷拓馬のツーシームを右前に運んだ。「守りができない中で、代打での一振りで絶対に仕事をしようと思った。この代打起用に結果で応えることができて良かったです」と一塁ベース上で喜びを噛みしめた。

左脇腹痛から復帰し、本拠地での1、2戦目はDHで出場。DH制のないセ・リーグ主催の甲子園では代打の切り札に指名された。

出番は2点リードの6回。好投を続ける大津亮介に代わっての代打出場だった。首脳陣の追加点への思いをくみ取った近藤は「本当に流れが変わる勝負どころの決断だなと思いました。結構プレッシャーはあったけど、いい結果になって良かった」。凡退すると流れが阪神サイドにいきかねない場面で結果を残した。

レギュラーシーズン終盤から1軍を離れ、クライマックスシリーズも欠場。「日本シリーズにいくと思いながらリハビリしてきた。バッティングだけでも貢献できればと思ってやってきた」。打撃一本で大きな力となっている。

近藤の一打で3点差に広げたが、最後は1点差の辛勝。「今日みたいに簡単には終わらないと思う。しっかり自分たちの準備とやることを徹底して、また明日勝てるようにやっていきたい」。頂点までのあと1勝のため、バットに魂を込める。（小畑大悟）