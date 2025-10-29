◇SMBC日本シリーズ2025 第4戦 ソフトバンク3―2阪神（2025年10月29日 甲子園）

ソフトバンクの大津亮介投手（26）が先発の役割を果たしチームに3連勝をもたらした。敵地・甲子園のマウンドで5回59球3安打無失点の力投。中継ぎ陣も2点を失ったもののリードは守り抜き2020年以来5年ぶりとなる日本一に王手を懸けた。

守護神・杉山が代打・木浪を二ゴロに打ち取りゲームセット。溶離の瞬間、大津はベンチで雄叫びを上げ、全身で喜びを表現した。試合を振り返った26歳右腕は「思った以上に寒かったんですけど、何とか工夫しながら自分のピッチングはできたかなと思います」と笑みを浮かべた。

3回には50メートルを「6秒切ってます、たぶん。足は自信あります」と胸を張る快足を生かし遊撃内野安打で出塁。「息はちょっと上がっていたんですけど、なんとか落ち着いて投球しようと思って投げました」と慣れない打席でも投球に影響させることなく5回を無失点で投げ抜いた。

阪神ファンの大声援がやむことのない甲子園のマウンドも「どの球場でも一緒と思って投げました」とサラリ。「2戦目の上沢さんのピッチングを見て通用するなあと思って、海野さんともしっかり対策を練ってきたので、そこは良かったかなと思います」と頼もしい3年目右腕の力投が3連勝を呼んだ。