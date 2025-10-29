今回は「ママ友」をテーマにした人気作品をご紹介！

ありえない“社宅ルール”を押し付けてくるママ友、
そしてSNSで悪口を書いている“誰か”――。

そんな“ママ友地獄”の裏側をリアルに描いた話題作をピックアップ。
共感しながらも、思わずゾッとする展開に注目です！

トンデモ社宅ルールについていけない！


なんで引っ越してきたばかりなのに社宅のママ友が私のSNSアカウントを知ってるの…!?


「SNSにあげるならみんなにおすそわけ」が社宅ルール!?

そもそも、どうしてSNSアカウントがバレたの…？

ありえない社宅ルール、ママ友ルールはまだまだこれだけじゃないんです！ 思わずゾッとする展開に注目です。

「社宅ルールはボスママ基準」を読む＞＞

SNSに私の悪口を書いているのは…誰？

自宅にネイルサロンを開業！

こんなに順調にいっているのは、信頼している2人のママとものおかげなんです♡

でも…

ずっと順調だったのに、予約数がどんどん減ってきて…。

一体どうして？


あるママ友から声をかけられて、衝撃の事実が発覚！


犯人は娘の名前を知っている身近な人ってこと…？

"犯人の正体”にきっと衝撃を受けるはずです。

「私の邪魔をするママ友」を読む＞＞

他にも過去の人気作がたくさん！ぜひまとめ読みしてみてくださいね。

「社宅ルールはボスママ基準」を読む＞＞

「私の邪魔をするママ友」を読む＞＞

(ウーマンエキサイト編集部)