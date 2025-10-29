◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦 阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）

ソフトバンク・山川穂高内野手が「４番・一塁」で先発し、日本シリーズ最多記録に並ぶ３試合連続本塁打をマークした。

両軍無得点の２回先頭、２ストライクから阪神・高橋の４球目を振り抜き、中越えに先制ソロ。２球で追い込まれてからの一発を「球が強かったので、それに合わせてはいた。（２ストライクまでは）コースがいいところだったので手が出せなかったけど、すぐしっかり打ちにいけました」と振り返った。

厳しい内角攻めに遭いながらも、甘く入った球を一閃（いっせん）。「試合数は残り、勝っても負けてもわずか。どういう攻め方をしてくるかっていうのはあまり意識しないで、自分の打撃の技術面に集中できていた」と、状態の良さを見せつけた。

シリーズでの３戦連発は、球団ではダイエー時代の０３年に城島が記録して以来。その他、過去には８５年に阪神・バース、１６年に広島・エルドレッドらがマークしている。「日本シリーズ記録？ いつでも僕は基本、ホームランを狙っている。誰との記録ですか？ バースさんすごいですね。エルドレッドも。なかなかいかついメンバーですね、うれしく思います」と笑顔を見せた。

移籍１年目の昨季は横浜に敗れ、自身初の日本一とはならず。歓喜の瞬間まで残り１勝となり「（自身が）全く打てなくても勝てばいい。あすの第１打席から、また頑張るっていうところしか今は思っていない」と力を込めた。