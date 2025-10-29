Little Glee Monster新曲「クリスマスイブニング / Silent Wish」＆EP『Your Winters』配信リリース決定
Little Glee Monsterが、新曲「クリスマスイブニング」「Silent Wish」の2曲を11月19日に配信リリースすることを発表。さらに、12月1日にはEP『Your Winters』を配信リリース、12月24日にはLittle Glee Monster初となるファンクラブ限定盤『Your Winters』のリリースも決定した。
■EPにはウィンターソング3曲を再録
新曲の「クリスマスイブニング」と「Silent Wish」は両曲ともにクリスマスソング。EP『Your Winters』には新曲2曲に加えて、「愛しさにリボンをかけて-2025ver.-」「Magic Snow-2025ver.-」「世界はあなたに笑いかけている-2025 winter ver.-」のウィンターソング3曲が再録される。
さらにEP『Your Winters』は、12月24日にファンクラブ限定盤でのリリースも発表。ファンクラブ限定盤はLittle Glee Monsterにとって初となる試みで、どういったパッケージになるか期待が高まる。
■リリース情報
2025.11.19 ON SALE
DIGITAL SINGLE「クリスマスイブニング / Silent Wish」
2025.12.01 ON SALE
DIGITAL EP『Your Winters』
2025.12.24 ON SALE
EP『Your Winters』※ファンクラブ限定盤
■関連リンク
Little Glee Monster OFFICIAL SITE
https://www.littlegleemonster.com/