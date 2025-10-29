½©ÌîÄª»Ò¡Ö²¿¤«²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡¡¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤È³¨²èÅ¸¡¡¼ý±×¤ÏÆüËÜÂÐ¤¬¤ó¶¨²ñ¤Ê¤É¤Ë´óÉÕ
ÇÐÍ¥¤Î½©ÌîÄª»Ò¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¤¬28Æü¡¢¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤È¡¢³¨²èÅ¸¡Ø¡Á¿§ºÌ¤Î´õË¾·¡Á ½©ÌîÄª»Ò¤È´õË¾¤ÎÎØÅ¸¡¿¤¬¤ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¿§¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡Ù¡Ê11·î3Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ø½©ÌîÄª»Ò¤È´õË¾¤ÎÎØÅ¸¡Ù¤Ï¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê³¨²è¤ä¥¬¥é¥¹ºîÉÊ¤Ê¤É½©Ìî¤µ¤ó¤¬º£Ç¯À©ºî¤·¤¿50ÅÀ°Ê¾å¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿60Âå¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¾Ý¤È¤«¥¥ê¥ó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í¥¤·¤¤ÌÜ¡£°Â¤é¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¿©Æ»¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¡£¤ª¤È¤È¤·´²²ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë»ä¤ÎÌ¿¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£²¿¤«²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤ª¤È¤È¤·¡¢ÆÀ°Õ¤Î³¨¤ò¤¤¤«¤·¤Æ³¨²èÅ¸¤ò³«ºÅ¡£¤½¤Î¼ý±×¤ò¤¬¤ó¤Î¸¦µæ¤ËÌòÎ©¤Æ¤è¤¦¤È³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¤³¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¡£ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¾®ºæ°ìµ¡¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤ä¥Ö¥é¥¶¡¼¡¦¥³¡¼¥ó¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿11¿Í¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ìº£²ó¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤ò½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©Ìî¤µ¤ó¤ä»²²Ã¼Ô¤Î¼ý±×¤Ï¡¢ÆüËÜÂÐ¤¬¤ó¶¨²ñ¤Ê¤É¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ê10·î28ÆüÊüÁ÷¡Ønews every.¡Ù¤è¤ê¡Ë