Image: Raymond Wong / Gizmodo US

最近のゲーミングヘッドセットは、本当に高いですよね。ソニーの「Inzone H9 II」は3万9,600円、SteelSeriesの「Arctis Nova Elite」に至ってはなんと11万円（アメリカでは600ドル）です。

これらのゲーミングヘッドセットの音質が良くないと言っているわけではありません。筆者は自分でInzone H9 IIを試して感動しました。しかし、ゲーミングヘッドセットに数万円も費やすのであれば、ゲームを変えるほどの性能であるべきだと思うのです。

とはいえ、ヘッドセットがゲームを変えるレベルに到達するのは容易ではありません。今回試したVZRのゲーミングヘッドセット「Model One MKII Audiophile」は、360ドル（約5万5,000円）というプレミアム価格に見合うだけの性能を提供できているでしょうか。

オーディオマニア向け高級ヘッドセット

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

Appleの元主任音響エンジニア、Vic Tiscareno氏が設立したオーディオ製品メーカー、VZRは発売当初から「Model One MKII」をオーディオマニア向けのゲーミングヘッドセットと位置付けています。

その主張を裏付けるように、前モデル「MK One」に搭載されていたCrossWaveと呼ばれる技術を採用しています。CrossWaveは、音が自然に耳に入る感覚をより忠実に再現することを目的とした独自の技術です。精密な音響チューニングにより、さらに自然な空間音響を実現し、足音やその他の環境音が勝敗を分けるファーストパーソンシューティングゲームなどに最適なヘッドセットとなっています。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

また各イヤーパッドに搭載された音響デバイス「Talisman」は特許出願中のベースディフューザーで、VZRの言葉を借りれば「よりタイトで力強い低音を実現し、あらゆるシーンで迫力あるサウンドを体感させる」と言います。このベースディフューザーによって低音が抑えられたことで、 中音域と高音域がより聴き取りやすくなったとのことです。

活用できるかは使い方次第

実際に試してみたところ、筆者の経験では、Model One MKIIの満足度は、ヘッドセットの使い方に大きく左右されました。筆者の場合、 Xboxコントローラーに直接接続して（有線接続でもワイヤレスでも）、ただ使うだけのシンプルな使い方をすると、このゲーミングヘッドセットはパッとしない感じがします。フォートナイトのようなゲームをプレイしている時は、少しだけ空間的な広がりを感じますが、サウンド体験は画期的とは言えません。足音や銃声は聞こえますが、「まさにアクションの中にいるみたい！」というほどの音ではありません。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

同様に、 PlayStation 5のDualSenseコントローラーに接続してGears of Warをプレイするのは素晴らしい体験でしたが、360ドルを費やすほどかどうかは微妙なところです。

このヘッドセットを活かしたいのであれば、オーディオマニアのようにもっとこだわるべきです。オーディオマニアは、Bluetoothを普通の初心者のように使いません。オーディオマニアなら、低遅延に加えて、有線接続によるロスレスオーディオの利点を活用しますよね。

そこで、オーディオマニアのようにヘッドセットをテストするため、Model One MKIIをSteel SeriesのArctis Nova Eliteゲーミングハブに接続しました。これは基本的に、音質と精度を最大限に高めることを目的としたデジタルアナログコンバーター（DAC）です。

DACを使った結果、音質は著しく向上し、VZRのハードウェアに対する満足度も大幅に向上しました。『Gears of War: Reloaded』のサウンドは、より臨場感あふれる、より奥行きのあるサウンドになり、岩が崩れ落ちる音は近くに感じられ、敵はまるで部屋の中にいるかのように感じられました。

Model One MKIIの音質に満足できるかどうかは、自宅の環境次第でしょう。もし、Bluetoothコントローラーに接続してそれで終わりにするような、安易なアプローチを取ろうとしているなら、注意が必要です。ハードウェアを存分に活用できる適切なインターフェースがあれば、投資する価値はあるかもしれません。

品質は良いが、必ずしも便利ではない

VZRのModel One MKIIはさまざまな点で高品質ですが、特に目を引くのはそのデザインです。このヘッドセットは金属製のヘッドストラップと、その下にある快適な合成皮革のバンドで重厚なプラスチック製のイヤーカップが繋がれており、しっかりとした作りになっています。ヘッドセット自体は重量がありますが、頭に負担を感じさせず、バランスは良いと言えます。低反発フォーム製のイヤーカップはパッドが厚く、長時間のゲームでも快適ですが、放熱性は必ずしも高いとは言えません。

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

一緒にゲームをした人たちへ確認したところ、マイクの品質も申し分ないようです。また、マイクは取り外し可能なので、Model One MKIIをゲームセッションの合間に保管したり、付属のキャリングケースに入れて持ち運びする際にマイクを潰さずに済むのが便利でした。マイクの位置が理想的でなくても声をしっかり拾ってくれるので、ゲーム中に口元からずれてしまって直す時間がないときでも安心です。マイクの位置も、安価なゲーミングヘッドセットと比べて安定感があります。

ヘッドセットは有線接続のみ

一つだけ、ヘッドセットが有線のみということは留意すべき点でしょう。人によってはそれで構わないでしょうし、有線接続が優れた低遅延とロスレスオーディオを提供することは否定できませんが、ヘッドセットをBluetoothで使用できるオプションがあれば良いのに……と正直思います。

ケーブルといえば、Model One MKIIには改良されたケーブルが付属しており、安定性と音質が向上しています。MKII以前のModel Oneを使ったことがないので、比較はできませんが、信号は概ね安定していました。ただし、自宅にある古くなったXboxコントローラーにBluetooth接続した際に、多少の不具合がありました。

5万円以上払う価値はある？

Image: Raymond Wong / Gizmodo US

では、このゲーミングヘッドセットに5万円も費やすべきなのでしょうか。一概に答えるのは難しいのですが、Model One MKIIよりも先に購入すべきゲーミングヘッドセットはいくつかあると思います。例えば、ソニーの「Inzone H9 II」はドングル接続で高音質を実現し、非常に便利です。高級感は劣るものの、Model One MKIIにはないアクティブノイズキャンセレーション（ANC）などの機能も充実しています。また、どうしても必要な場合は3.5mmケーブルで有線接続も可能です。

Model One MKIIは適切な設定をすれば高音質を実現できますが、カスタムサウンドプロファイル、ANC、有線・Bluetoothオプションなどを備えながらも、サウンド面では最高峰の製品を提供している競合製品に比べると、やや機能が制限され、機能が充実していないように感じます。