【GUのジャケット】が高見え！ おしゃれ店員さんはこう着る「こなれコーデ」

コーデのシーズンムードをグッと高めてくれそうなジャケットは、大人女性が積極的に取り入れたいアイテム。着こなし方に迷ったら、ショップスタッフさんのおしゃれなコーデを参考にしてみて。今回は【GU（ジーユー）】から登場した高見えジャケットと、上品で大人にぴったりなこなれ感ある着こなしを紹介します。

クラシカルな雰囲気が魅力のジャケット

【GU】「ダブルブレストチェックジャケット」\4,990（税込）

程よくゆとりのあるシルエットでこなれ感を醸し出し、きれいめにもカジュアルにも着まわしやすいジャケット。細かなチェック柄が上品なうえ、ダブルボタンがクラシカルで、大人に似合う高見え感も魅力。さっと羽織るだけでコーデを格上げできそうです。パンツともスカートとも好相性。

配色がポイントのきれいめジャケットコーデ

こちらのコーデは、オーバーサイズのジャケットがきちんと感のある着こなしに程よいこなれ感をプラス。モノトーンでまとめつつ、ブルーのインナーを差し色にすることで一気に洗練見えが狙えます。小物も黒で全体を引き締めれば、オフィスにも休日にもぴったりなスタイルに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M