落語家の三遊亭好楽さん（79）、七代目三遊亭円楽さん（47）らが29日、東京・足立区の易行院で営まれた五代目三遊亭圓楽さんの十七回忌法要に参列。五代目の思い出を語りました。

2009年10月29日に76歳で亡くなった五代目三遊亭圓楽さん。演芸番組『笑点』の司会を23年間務めました。

法要後、取材に応じた好楽さんは「（五代目の）息子さん夫婦としゃべったんですけど、大きさが伝わりますね。いまだに（笑点の）楽屋でプロデューサーと三遊亭小遊三と“圓楽師匠だってこうだったよな、あの時ひどかった、あんなトチっちゃって”とか、いまだに思い出話が出るのは五代目の師匠だけなんですよ。来年（放送開始から）60年ですよ『笑点』。いまだに“圓楽圓楽”五代目の話ばっかり。すごい存在の方だったって改めて思いました」と思い出を語りました。

今年2月に、“円楽”を襲名した七代目円楽さんは「本当に縁（えにし）を感じますね。令和7年に七代目を継がせていただいて、十七回忌の法要をさせていただける。私が入門した時は師匠が68歳、私が23歳でおじいちゃんと孫のような（年の）離れ方で、本当にかわいがってもらいました」と回顧。

2009年10月1日に真打に昇進した七代目円楽さんは当時を振り返り、「（真打になって）初日かな。楽太郎（当時）師匠に打ち上げで“師匠に感謝しろよ。今寝てるけど生きてるだけで違うんだから”」と、言葉をかけられたことを明かしました。そして「心の支えがやはり違うんですね、師匠が生きてるっていうだけで。（自分が）真打になるまで頑張ってくれたんだなって思い起こされます。師匠のおかげでここまで来られました。あと六代目も」と感謝の言葉を語りました。