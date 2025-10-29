日産車体・湘南工場（資料写真）

日産自動車の子会社である日産車体が、２０２６年度末で車両生産を打ち切る湘南工場（平塚市）について「売却しない」と社内外に説明していることが２９日、分かった。工場に併設する本社機能も維持し、修理向けのサービス部品の生産拠点に転用して存続させるという。

日産からの商用バンの受託生産はＡＤを今月末、「ＮＶ２００バネット」を２６年度末に打ち切る。関係者によると、日産車以外の受託を模索していたが、行き詰まっている。救急車や幼稚園バスといった特装車を生産する子会社オートワークス京都（京都府）からの業務移管も検討していたが、立ち消えた。

高級ブランド「インフィニティ」や２７年度前半に国内市場に投入する多目的スポーツ車（ＳＵＶ）「パトロール」を手がける子会社の日産車体九州（福岡県）は生産体制を強化しており、湘南工場から転籍希望者を募る。

同日の取締役会で工場の転用を決議し、労働組合と協議を始めると発表した。海外拠点を含めた日産グループや他社のサービス部品の生産受託も目指す。

日産車体は１３年、湘南工場の一部約１４万３千平方メートルを１６０億円で三井不動産に売却し、１６年に大型商業施設「ららぽーと」が開業。約２４万８千平方メートルの敷地について、大手不動産会社が買収を検討していた。従業員は開発部門を含めて約１３００人（２５年３月末時点）で、うち臨時雇用は約６００人。１５万台の年産能力を抱えながら、２４年度の生産は２割を下回っている。