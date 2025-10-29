Afternoon Teaから“りんご”が主役のクリスマス♡限定スイーツが登場

心が華やぐホリデーシーズン。今年の**Afternoon Tea（アフタヌーンティー・ティールーム）**は、“りんご”をテーマにしたクリスマスメニューを11月13日（木）から発売します。青森県産りんごを使用したスイーツや、毎日違うお茶を楽しめる「ブックオブクリスマスカレンダーティー」など、贈り物にもぴったりな限定メニューが勢揃い♡冬のティータイムを温かく彩るラインナップをご紹介します。

Afternoon Teaが贈る、りんご尽くしの限定スイーツ

今年のテーマは、クリスマスとゆかりの深い“りんご”。

「りんごのズコットショートケーキのクリスマスプレート」（紅茶付き 1,680円）は、シナモン香るりんごフィリングとズコットクリームをふんわりスポンジでサンドし、自家製りんごコンポートとシューラスクを添えた贅沢な一皿。

フルーティーな「フルーツエードティー アップル」（1,100円）は、青森りんごのゼリーとローズマリー香るりんごソースで心まで華やかに。

さらに、「青森県産フレッシュりんごのガレット」（411円）は、シンプルな生地でりんごの美味しさを引き立てたベイカリー限定メニューです♪

【アンテノール×阪神梅田限定】バター香るフィナンシェ＆ディップクリームセット

心ときめくギフト♡アドベントカレンダー＆シュトーレン

クリスマスを待ちわびる時間も特別にしてくれるのが、「ブックオブクリスマスカレンダーティー」（3,500円）。24種類のお茶を絵本のようなパッケージに詰め込んだ限定アイテムです。

また、「りんごのシュトーレン」（2,800円）は、洋酒漬けアップルやレーズンを練り込み、しっとりと焼き上げた贅沢な味わい。

どちらも数量限定販売で、アフタヌーンティー・ティールームとオンラインストアで購入可能です。毎年人気のパッケージも見逃せません♡

Afternoon Teaのりんごメニューで特別なクリスマスを

青森りんごの香りに包まれながら過ごすティータイムは、まるで物語の中のよう。

この冬は、Afternoon Teaが提案する“りんごのクリスマス”で、大切な人とのひとときをより甘く、温かく演出してみてはいかがでしょうか？

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡