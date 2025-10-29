¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÀè¤Ë¤¤¤«¤»¤è¤¦¡¢¤È¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢ÂçÄÅÎ¼²ð¤Î4ÀïÌÜµ¯ÍÑ¤¬¥Ô¥¿¥ê¡¡5²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½é¾¡Íø
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè4Àï¡¡ºå¿À2¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê29Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢3Ï¢¾¡¤Ç3¾¡1ÇÔ¤È¤·5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£»³ÀîÊæ¹â¤Î3»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÀèÀ©3¹æ¥½¥í¤Ê¤É¤Ç3ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢5Åê¼ê¤Î¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£ÂçÄÅÎ¼²ð¤¬5²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤Ç¤Ï¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¡¢¾åÂôÄ¾Ç·¡¢Âç´ØÍ§µ×¡¢ÂçÄÅÎ¼²ð¤Î½ç¤ÇÀèÈ¯¤òµ¯ÍÑ¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂçÄÅ¤ò4ÀïÌÜ¤ËÁ°ÅÝ¤·¤·¡¢±¦ÏÓ¤â´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²Æ¾ì°Ê¹ß¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸åÈ¾Àï¤ÎÆâÍÆ¤ä·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÀè¤Ë¤¤¤«¤»¤è¤¦¡¢¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£