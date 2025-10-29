現在公開中のアニメ映画の主題歌になっている米津玄師さん（34）の楽曲『IRIS OUT』が、29日発表の最新『オリコン週間ストリーミングランキング』と『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング』で1位を獲得。今年度初めて、同一楽曲で通算3度のデジタル2冠を獲得する快挙となりました。

9月15日に配信が開始された『IRIS OUT』は、『オリコン週間ストリーミングランキング』で週間再生数2112.1万回を記録。6週連続で1位をキープし、歴代単独1位を記録している男性ソロアーティストとしての『連続1位獲得週数』記録を伸ばしました。さらに、ソロアーティストで初めて6週連続で週間再生数2000万回超えを記録する快挙を達成しました。

また、2位には米津さんと宇多田ヒカルさんの初コラボ曲『JANE DOE』が、5位には10月13日に配信が開始された『1991』がランクイン。米津さんは2週連続でTOP5に3曲を送り込み、チャートを席巻しました。

『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング』では、3週ぶり通算3度目の1位を獲得。同一楽曲が通算3度のデジタルシングル1位を獲得するのは今年度初めてとなりました。楽曲は9/29付の初登場1位から6週連続でTOP5入りし、高順位をキープしています。

オリコン調べ（2025/11/3付）