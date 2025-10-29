ユーチューバー・ヒカル（34）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身のオープンマリッジについて、遠回しにネタにしている芸人について言及した。

ヒカルは9月14日にYouTubeチャンネルでアップした動画で「オープンマリッジとして生きていきます。分かりやすく言うと、浮気OKになりました!」と発言し、炎上。チャンネル登録者数は最高で507万人いたが、今月28日午後6時時点では482万人と「25万人」ものファンが離れている。

そして、この日、お笑いコンビ「レインボー」のコント「結婚した親友がオープンマリッジとか言い出したから怒ってあげる本当の親友」を取り上げ、「レインボーが俺のこと遠回しに叩いてきてて怖い」とつづった。「普通にこっちは好きでコント見てたのにファン使って叩かせるムーブ作ってきてネットいじめしてきてる。愛してるコント使って1人の人を攻撃するのって怖い」と続けた。

「ヒカルなら叩いても問題ないから攻撃しようみたいなの多い」とネットの反応を冷静に分析。「まあ全然問題はないけど」とし、「結論ネタにしてもらえて光栄か。ありがとうございます」と締めくくった。

続く投稿では、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品に言及。「粗品もそうやけど俺の名前使ってネタにするのに直接は絡んでこないからなんか面白くない」とつづり、「遠回しにバカにするのが面白い？」と問いかけた。

「面と向かってボロクソ言ってきてほしい」とアピールしつつ、「まあそんな勇気ないか」「退屈」と結んだ。