きょうの為替市場、ドル円は東京時間に１５１円台半ばに下落していたものの、海外時間にかけて買い戻しが出て１５２円台に戻している。下値では円キャリートレード継続への期待から、押し目買いも断続的に入るようだ。一方、１０月に入ってからの急上昇もあって１５３円台には慎重といったところ。



本日は午後にＦＯＭＣの結果が発表される。今回も０．２５％ポイントの利下げが確実視されており、市場も完全に織り込んでいる状況。注目はパウエル議長の会見になりそうだが、米政府機関閉鎖で経済指標の発表が延期される中、議長は１２月についてオープンな姿勢を強調してくるとの見方も多い。ただ、それでもって市場が１２月の利下げ期待を大きく後退させる可能性は低いとも見られている。ＦＯＭＣの結果は日本時間３０日午前３時に公表され、その３０分後にパウエル議長の会見が予定されている。



さらに、ＦＯＭＣ通過後に米国のマグニフィセント７企業の決算が始まる。日本時間の３０日早朝（午前５時台）になるが、本日はマイクロソフト＜MSFT＞、アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞、メタ＜META＞が発表を予定。株式市場の反応次第では円相場にも影響しそうだ。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は現行付近には観測されていない。



29日（水）

現行付近にはなし



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト