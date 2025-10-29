¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌîÂ¼Í¦¡¡Éé½ý¤Îº£µÜ¤ËÂå¤ï¤êÍ··â¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¡Öµå¼ï¤ò¸«¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡Ä¡×
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè4Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½2ºå¿À¡Ê2025Ç¯10·î29Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¤Ï29Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤ÇÂè4Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬3¡½2¤Çºå¿À¤ò²¼¤·¡¢Âè2Àï¤«¤é3Ï¢¾¡¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë²¦¼ê¤ò·ü¤±¤¿¡£Á°Æü6²ó¤Î¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤ÎºÝ¤Ë±¦¤«¤«¤È¤òÄË¤á¤¿º£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÍ··â¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬º£µÜ¤Ð¤ê¤ÎÈþ¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó1»àÆóÎÝ¤Ç¡¢¶á¥·¥ê¡¼¥º3ÀïÌÜ¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿Âç»³¤Î»°Í·´Ö¤Ø¤Î±Ô¤¤Èôµå¤ò²£¤ÃÄ·¤Ó¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢½é²ó¤Ë½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¾è¤»¤¿¤éÉÝ¤¤ÃË¡É¤Î2°ÂÂÇÌÜ¤òÁË»ß¡£ÌîÂ¼¤Ï»î¹ç¸å¡Öµå¼ï¤ò¸«¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢È´¤±¤Æ¤¿¤é¥Ô¥ó¥Á¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µÜ¤Î¥±¥¬¤â¤¢¤êÍ··â¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¡£28ºÐ¤Ï¡ÖÉáÃÊÄÌ¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤â¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÉáÃÊ¤Î»î¹ç¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡7²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é»°ÎÝ¤ò¼é¤Ã¤¿ÌîÂ¼¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó2»à¡¢ÂåÂÇ¡¦ÌÚÏ²¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤òÊáµåÂÎÀª¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤Ä¤«¤á¤º¡£¹Ã»Ò±à¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼é¸î¿À¡¦¿ù»³¤¬Æó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£ºÇ¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÉ÷¤Ç¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ¤ä¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µå¾ì¤Ê¤Î¤Ç¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¢§Æ£°æ¡¡¡Ê6²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡Ëº£Æü¾õÂÖÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Æü¤ÏËÜÅö¤ËÍ¦¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£