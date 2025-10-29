◇SMBC日本シリーズ2025 第4戦 ソフトバンク3―2阪神（2025年10月29日 甲子園）

「SMBC日本シリーズ2025」は29日、甲子園で第4戦が行われ、ソフトバンクが3―2で阪神を下し、第2戦から3連勝で日本一に王手を懸けた。試合後には30日に行われる第5戦の予告先発が発表され、ホームの阪神は大竹耕太郎投手（30）、ソフトバンクは2年連続で最多勝（14勝9敗）に輝いた有原航平投手（33）が今シリーズ2度目の先発マウンドに上がる。

3連敗で土俵際に追い込まれた阪神は、全てを託して、大竹を先発に送る。古巣ソフトバンクが相手で、大一番での力投に期待がかかる。

もはや1つも負けられないだけに、虎党からすれば「大竹」の力投で奇跡の連勝街道へと望みをつなぎたいところ。

試合後、ネットではそんな虎党の気持ちがあふれたか。Xでは「大竹耕太郎」がトレンド入り。「俺たちの大竹耕太郎」「こういう崖っぷちの状況に強い漢になったんだよ、大竹耕太郎という漢は」「大竹耕太郎さん 全てをアナタに託しました..古巣相手に勝利投手となりましょう！」などの声が寄せられていた。