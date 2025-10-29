½©ÌîÄª»Ò¡Ö¿ÍÀ¸´Ñ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¡¡³¨²èÅ¸¤ò³«ºÅ
ÇÐÍ¥¤Î½©ÌîÄª»Ò¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¤¬28Æü¡¢³¨²èÅ¸¡Ø¡Á¿§ºÌ¤Î´õË¾·¡Á ½©ÌîÄª»Ò¤È´õË¾¤ÎÎØÅ¸¡¿¤¬¤ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¿§¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡Ù¡Ê11·î3Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£Æ®ÉÂÃæ¤Îµ¤¤Å¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³¨²èÅ¸¤ò³«¤³¤¦¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¡Ö²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Çº£²ó¤Î³¨²èÅ¸¤ò³«¤³¤¦¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿½©Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë»ä¤ÎÌ¿¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢»ä³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤Î³¨¤òÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¼ý±×¤ò²¿¤«¤·¤é¤Î¸¦µæ¤È¤«¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬3Ç¯Á°¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¸½ºß¤ÎÄê´üÅª¤Ê¸¡ºº¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö3¤«·î¤Ë1²óÆâ»ë¶À¡£È¾Ç¯¤Ë1²óCT¤ò»£¤ë¤È¤¤¤¦¸¡ºº¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤íºÆÈ¯¡¦Å¾°Ü¤ÎÃû¸õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇQOL¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¡¢±¿Æ°¤ò¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¿ÍÀ¸´Ñ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×Æ®ÉÂÃæ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È
Æ®ÉÂÃæ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½©Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤Î¿©Æ»¤¬¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤³¤¦¤ªµ¤³Ú¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¤È¤¤Ë¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡£»þ´Ö¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¿·õ¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤¤Å¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤À¤«¤é¤³¤ì¼£¤·¤¿¤éËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤¤¿¤¤½ê¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤«¤é¤½¤Î¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÆ®ÉÂÃæ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸´Ñ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3²óÌÜ¤Î¸ÄÅ¸¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤â»²²Ã¡£¾®ºæ°ìµ¡¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¡¢ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿11¿Í¤ÎÃøÌ¾¿Í¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¨²èÅ¸¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½©Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤¿ÊÙ¶¯¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÆ±¤¸ÉÂ¤ò¹îÉþ¤·¤¿Êý¤¿¤Á¤Ë¤â¤Þ¤¿¿·¤¿¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢µÕ¤ËÉÂµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤³¤³¤ËÍè¤ÆÍ§Ã£¤¬¡È»ä¤Ë¤â²¿¤«ÉÁ¤«¤»¤Æ¤è¡É¤È¤«¡ÈÉÂµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É±þ±ç¤·¤¿¤¤¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤â¤¤¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤³¤ì¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½©Ìî¤µ¤ó¤ä»²²Ã¼Ô¤Î¼ý±×¤Ï¡¢ÆüËÜÂÐ¤¬¤ó¶¨²ñ¤Ê¤É¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£