「美しい」「可愛すぎ」「うちの子に似てる」大宮MF仲田歩夢の“癒やし投稿”にファン注目
RB大宮アルディージャWOMENのMF仲田歩夢が22日に自身のインスタグラム(@ayu_nakada_13)を更新し、愛犬と過ごしたオフを報告した。
仲田は「ワンたちに癒されたoffでした! だいすきだよ!」と綴り、複数の写真や動画をアップ。愛犬とともにビーチでの散歩やグランピングを楽しんだとみられる。
コメント欄では「可愛すぎる!」「美しい!」「ステキなオフ」「リプレイ何回も見て、愛しくていっぱい癒されております」「うちの子に似てる」「癒し系アイドル」「わんちゃんいーなー」といった声が送られた。
現在32歳の仲田は、2012年に常盤木学園高からINAC神戸レオネッサへ入団。2021年に大宮へ移籍した。今季WEリーグでは、ここまで7試合に出場している。
