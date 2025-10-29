歌手の知念里奈（44）が29日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（後9・45）に出演。子供に勉強をさせるために、自身が行ったことを明かした。

この日のテーマは「“思春期”の子育てのお悩み相談SP」。知念は19歳、7歳息子の母。

知念は「息子が中学受験の時に、勉強しなさい、塾行きなさいって言うけど、ママやってこなかったじゃんって言われるのが嫌で、自分中卒だし。なので彼が勉強しているそばで、高卒認定の試験を受ける準備をして」と語った。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「知念さんも頑張ったんだ」と言われると「頑張りました」とうなずき「ちゃんと取ったんですけど。隣で私が勉強していると、マンガ読むとか、ちょっとこそこそ遊んだり、そういうことの抑止力にはなれたのかな」と答えていた。

知念は15歳の時「DO−DO FOR ME」で歌手デビュー。2005年にモデルと結婚し、翌年3月に第1子男児を出産したが、07年に離婚。16年7月27日に「ミュージカル界のプリンス」こと俳優の井上芳雄と再婚し、18年6月に第2子となる次男が誕生している。長男の井上慈英はバレエダンサーとして活動している。