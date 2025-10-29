「美脚すぎん？」YOASOBI・幾田りら、黒タイツの美脚を公開！ 「足細っ」「大人っぽくなりましたねぇ」
YOASOBIのボーカル・ikuraとしても活躍するシンガーソングライターの幾田りらさんは10月28日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】YOASOBI・幾田りらの美脚ショット
ファンからは「なんたる可愛さ」「めちゃくちゃタイプ」「天使が降臨した!!」「大人っぽくなりましたねぇ」「美脚すぎん？」「足細っ、かわい」「黒タイツが最高に似合ってます」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「美脚すぎん？」幾田さんは「帯広から函館へ」とつづり、9枚の写真を投稿。プライベートでしょうか、北海道旅行の様子のようです。幾田さんは「お気に入り」だという恐竜がプリントされたニットに、黒いミニスカートとタイツを合わせたコーディネート。すらりとした脚の美しさが際立っています。
ミニスカから生脚も披露9月16日の投稿では、ミニスカートから美しい生脚を披露した幾田さん。ファンからは「りらちゃん、脚が綺麗」「デート気分だわ」といった反響が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
