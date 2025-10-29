秋元康氏プロデュースの１７人組アイドル・Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅが２９日、都内で３ｒｄデジタルシングル「好きだよとどっちが先に言うのか？」のリリース記念イベントを開催した。

最初にメイン曲「好きだよとどっちが先に言うのか？」を歌唱後、この日解禁のＭＶについて橋本真希が「今回のＭＶはメンバーの“彼女感”シーンの撮影をしたんですよ。普段のメンバーの見られない表情が見られると思うので、ぜひそちらを注目してチェックしていただきたいです！」とアピールした。

続いてカップリング曲のメンバーで「元気予報」を歌唱。その後総フォロワー数２０万人を誇るＴｉｋＴｏｋアカウント内で選出されたメンバーによって結成されたユニットの曲「定点観測」を披露した。

ラストに「好きだよとどっちが先に言うのか？」を再度パフォーマンスすると観客は最大の盛り上がりを見せた。ライブ後には綾瀬ことりが涙で声をつまらせながら「私たちはデビューする前に１年半ぐらいＦＩＮＡＬＩＳＴとして活動させていただいていたのですけど、デビューできたのに１７人で歌えなかったり、大好きなメンバーがお休みになったり、正直つらいこともたくさんあった」と振り返った。

その上で「夢に見ていたアイドルとは形が違ったのですけど、今こうやって頑張れているのは、こうして私たちを引っ張ってくれるキャプテン（新野楓果）の存在や、支えてくれたメンバーやスタッフさん、ここに来てくださっているみなさんや来れなかったけど応援してくれているファンの皆さん、メンバーのおかげです。本当にありがとうございます。みんなで大きなステージに絶対に立ちます。これからもＲａｉｎ Ｔｒｅｅについて来てくれたらうれしいです」と呼びかけた。

１１月２４日のラゾーナ川崎プラザのリリースイベントではＲａｉｎ Ｔｒｅｅ史上最高動員１０００人の集客を目標に掲げている。さらに、２６年２月１日（日）にはデビュー１周年ワンマンライブを日本橋三井ホールで開催する。