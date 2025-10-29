「一瞬で心を奪われる妖美な佇まい…」中国美女トップコスプレイヤー・洛洛子《原神・人気キャラ完コピ》にファン絶叫

氷の精霊を思わせるビジュアル

『「危険なオーラ全開で理性が吹き飛びそう…」中国美女トップコスプレイヤー・洛洛子《挑発的なポリス姿》にファン歓喜』が大評判の洛洛子がインスタを更新。

世界的な人気を誇るゲーム『原神』に登場するキャラクター「スカーク」を圧倒的な完成度で表現したコスプレが話題を呼んでいる。

透き通るような銀髪、淡いブルーを基調とした衣装、そして鋭くも気品ある眼差し。衣装全体には氷のような質感の素材が用いられ、光の反射によって見る角度ごとに異なる輝きを放つ。

細部に至るまで緻密に再現されたデザインは、まるでキャラクターが現実に登場したかのようだ。

構えた武器を高く掲げるポーズには凛とした力強さが、柔らかな視線にはどこか神秘的な優雅さが宿る。

SNSでは「完成度が高すぎる」「まさにスカーク本人」「衣装の再現度が神」といったコメントが殺到。特に衣装の構造や素材の選定に対して称賛の声が多く寄せられており、ファンの間では「これ以上の再現はない」と話題になっている。

幻想的で冷ややかな美しさを持つスカークの魅力を、現実の舞台に見事に引き出したこのコスプレ。

その完成度は、単なる再現を超え、アートとしての表現にまで昇華している。

