10月28日頃に静岡市清水区の運送会社の駐車場で中型トラックを盗んだとして、29日午後、65歳の男が逮捕されました。この運送会社の駐車場では29日未明にトラック22台が燃える火事があり、警察が関連を調べています。

【写真】トラック22台が燃えた火事 警察が窃盗事件との関連を捜査

窃盗の疑いで緊急逮捕されたのは、住居不定・無職の男（65）です。

警察によりますと男は28日頃、静岡市清水区横砂の運送会社の駐車場から中型トラック1台（時価700万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。

この駐車場では29日午前3時頃、トラックが火元とみられる火事があり、トラック22台などが焼けました。この火事の実況見分で、運送会社の関係者から「ここに止まっていたトラックが1台ない」と申告があり、警察が捜索していました。

警察は29日午後、静岡市駿河区宇津ノ谷の国道1号沿いにある「道の駅宇津ノ谷峠」でトラックを発見し、乗っていた男を緊急逮捕しました。

警察の調べに対し、男は「盗んだことは間違いない」と容疑を認めているということです。警察は男が火事の直前にトラックを盗んだとみて、窃盗事件と火事との関連などを詳しく調べています。