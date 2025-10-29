実業家の西村博之（ひろゆき）氏（48）が29日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）にリモートで生出演し、トランプ米大統領を迎えた日本サイドの立ち回りに対する立憲民主党の泉健太前代表（51）の見解にツッコミを入れた。

高市早苗首相は28日の日米首脳会談で、トランプ氏をノーベル平和賞に推薦することを伝えたり、安倍晋三元首相のパターをトランプ氏に贈るなど、サービス満点の歓待ぶり。ワーキングランチの後には横須賀基地への訪問にも同行するなど、強固な日米関係を強調した。トランプ氏は29日、日韓首脳会談などのため韓国へ移動した。

番組では、高市氏の迎合ぶりにネットで疑問の声が上がっていると伝えた。見解を問われた泉氏は「こんなの、迎合ですよ…っていうふうに野党が言うと思っている方は多いかもしれませんけど、本当によくやったなというのが実感ですね」と、まさかの評価を口にした。

泉氏は、24年に岸田文雄首相（当時）が、米連邦議会で演説したケースと比較。「岸田さんがアメリカの議会で演説した時のスピーチ原稿も凄く良かったんですけど、日本の外務省と在アメリカの大使館は本当によく調べているし、今回、防衛費のことも先に言ったことで機先を制したというところもあるでしょうから、関係作りもよくやったなというのは、野党からも実感ですよね」と述べた。

称賛の言葉を並べる泉氏に、ひろゆき氏は「泉さん、立場的に一応ケチつけとかないとまずくないですか？大丈夫ですか？」と意地悪な質問をぶつけた。

泉氏は「これから防衛費のことについて具体的にどういう話があったの？とか、今、日本の防衛を考えた時に、防衛装備品ばかりに重点を移していいのかという議論はこれから出てくる」と返答。「でも大方は良かったと思う」とあらためて評し、辛口評価は封印した。