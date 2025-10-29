俳優の杉浦太陽（44）が29日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“カジサック”ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太（45）とのコラボ動画をアップし、妻でタレントの辻希美（38）が子供をしかった際の対応について明かした。

杉浦、カジサックともに5人の子供を育てる父親。夫婦の役割の話題になり、カジサックは家で子供たちをしかる役を担い、悪役を買って出ていることを打ち明けた。

これを受け、杉浦は「うちはどっちかが怒ったら、どっちかがケアするというのがあるから、だから両方ともで怒るっていうのはあんまりないかもしれんな」と語り、「俺が結構感情的に“それ違うやろ”って言ってしまうこともあるから、俺もそれは反省するけど、あとでのんがケアしてくれてたりとか」と互いにフォローしているとした。

さらには「のんがわーって言うこともある」と辻が子供たちをしかることもあるとし、「のんが怒った時に（子供と）どっちのケアを先にしようって一瞬迷う」と複雑な心境を吐露。

そして、「爆発して怒ってしまった、のんを先にケアするようにしてる」と辻を優先することを明かし、「順番めっちゃ迷うやん。で、のんをなだめて、ちょっと子供のところ行ってくるわみたいな」と対応の流れを説明した。

「順番、結構大事」とカジサック。「それじゃない、正解は」と大きくうなずいていた。