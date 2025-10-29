ゆきぽよ、“美をサボってなかった”と賞賛され「こんな泣けると思わなかった」
タレントの“ゆきぽよ”とこと木村有希（29歳）が、10月28日に放送されたバラエティ番組「ロンドンハーツ」（テレビ朝日系）に出演。久しぶりの出演で、出演者から「美をサボってなかった」と賞賛され、「こんな泣けると思わなかったよ。ありがとう」と喜んだ。
番組は今回、お見送り芸人しんいちが、藤田ニコル、池田美優、古川優奈、木村有希、島崎遥香、磯山さやか、鈴木奈々の中から「付き合いたいランキング」を発表する企画を実施。
木村について「ゆきぽよがお久しぶり……」と紹介されると、木村は「久しぶりすぎてスタジオの入り方、わからなかった。5年前までは結構来てたんですよね」といろいろあって久しぶりの出演と話す。
ただ、しんいちからは高評価を受け「1回芸能界で干された、というか、どっか行ったじゃないですか。でも帰ってきた時にすごい美しく、美をサボってなかった。僕が見てたテレビの時のゆきぽよよりも、今のゆきぽよの方が『私何でもします！』みたいな感じが、身体張ってる感じがかっこよさも入っちゃった」と称賛。
木村は「ちょっと泣きそうなんだけど。こんな泣けると思わなかったよ。ありがとう。誰も気付いてくれなかったから、しんいちが初めて気付いてくれた。嬉しい」と涙を浮かべた。
