お見送り芸人しんいち、ゆうちゃみが「本当に好き…でした」冷めた理由

お笑い芸人のお見送り芸人しんいち（40歳）が、10月28日に放送されたバラエティ番組「ロンドンハーツ」（テレビ朝日系）に出演。“ゆうちゃみ”とこと古川優奈について「すごい好きなんですよ。好きなんですけども、フジモンさんといすぎて、冷めた」と語った。



番組は今回、お見送り芸人しんいちが、藤田ニコル、池田美優、古川優奈、木村有希、島崎遥香、磯山さやか、鈴木奈々の中から「付き合いたいランキング」を発表する企画を実施。



古川は磯山と最下位争いの結果、6番目となり、しんいちは「ぶっちゃけた話、高身長の女性、地元も近くて、顔もきれいでスタイルも良い。本当に好き…でした。すごい好きなんですよ。好きなんですけども、フジモンさんといすぎて、冷めた」と説明した。