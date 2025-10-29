義母が急逝！自己中な夫が親権を放棄…離婚調停の行く先は？＜支配の家からの脱出 7＞【本当にあった読者のはなし Vol.116】
■初めての離婚調停で感じた、現実の重さ
実家に戻ってから、ようやく息ができるようになりました。
母と父が支えてくれ、子どもも少しずつ笑顔を取り戻していきましたが、平穏は長くは続きませんでした。
ある日、夫から「勝手に出ていくな、子どもを返せ」と電話がかかってきました。
その一言で、身体が強張りました。もう直接関わることはやめよう。そう心に決めました。
すぐに弁護士へ相談しました。
初めて訪れた法律事務所は、思った以上に静かで冷たく感じました。
「婚姻費用の請求から始めましょう。その後は親権と面会交流です」
弁護士の穏やかな声に少し救われながらも、現実の重さを実感しました。
やがて夫にも弁護士がつき、話し合いは書面を通して行われるようになりました。
調停の日、裁判所の一室に座ると、蛍光灯の光が妙にまぶしく感じました。
「親権」「養育費」「面会交流」――淡々とした言葉が飛び交い、私の生活や子どもの未来が“数字”や“条件”に置き換えられていくようでした。
■夫が親権を放棄…そのきっかけとなったのは？
何度も話し合いを重ねても、意見は平行線のまま。
私が子どもを育てたいと伝えても、夫は譲りませんでした。
そんな膠着が続く中、義母が急に亡くなりました。
葬儀のあと、夫から弁護士を通して短く伝言が届きました。
「子どもはお前が育ててくれ」
それが、親権を放棄するという意味でした。
不思議と涙は出ませんでした。ようやく、すべての鎖が外れた気がしたのです。
これからは、私の手で子どもを守っていく――
静かにそう心に刻みながら、私は夜空を見上げました。
その後、夫との試行的面会交流の日を迎えることになるのですが…。
(ウーマンエキサイト編集部)
実家に戻ってから、ようやく息ができるようになりました。
母と父が支えてくれ、子どもも少しずつ笑顔を取り戻していきましたが、平穏は長くは続きませんでした。
ある日、夫から「勝手に出ていくな、子どもを返せ」と電話がかかってきました。
その一言で、身体が強張りました。もう直接関わることはやめよう。そう心に決めました。
すぐに弁護士へ相談しました。
「婚姻費用の請求から始めましょう。その後は親権と面会交流です」
弁護士の穏やかな声に少し救われながらも、現実の重さを実感しました。
やがて夫にも弁護士がつき、話し合いは書面を通して行われるようになりました。
調停の日、裁判所の一室に座ると、蛍光灯の光が妙にまぶしく感じました。
「親権」「養育費」「面会交流」――淡々とした言葉が飛び交い、私の生活や子どもの未来が“数字”や“条件”に置き換えられていくようでした。
■夫が親権を放棄…そのきっかけとなったのは？
何度も話し合いを重ねても、意見は平行線のまま。
私が子どもを育てたいと伝えても、夫は譲りませんでした。
そんな膠着が続く中、義母が急に亡くなりました。
葬儀のあと、夫から弁護士を通して短く伝言が届きました。
「子どもはお前が育ててくれ」
それが、親権を放棄するという意味でした。
不思議と涙は出ませんでした。ようやく、すべての鎖が外れた気がしたのです。
これからは、私の手で子どもを守っていく――
静かにそう心に刻みながら、私は夜空を見上げました。
その後、夫との試行的面会交流の日を迎えることになるのですが…。
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。
(ウーマンエキサイト編集部)