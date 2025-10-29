ドル円のピボットは１５２．１１円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（21:46現在）
ドル円
現値152.26 高値152.54 安値151.54
153.69 ハイブレイク
153.11 抵抗2
152.69 抵抗1
152.11 ピボット
151.69 支持1
151.11 支持2
150.69 ローブレイク
ユーロ円
現値177.09 高値177.41 安値176.64
178.22 ハイブレイク
177.82 抵抗2
177.45 抵抗1
177.05 ピボット
176.68 支持1
176.28 支持2
175.91 ローブレイク
ポンド円
現値201.02 高値202.00 安値200.96
202.73 ハイブレイク
202.37 抵抗2
201.69 抵抗1
201.33 ピボット
200.65 支持1
200.29 支持2
199.61 ローブレイク
