このあとカナダ中銀が政策発表 追加利下げが見込まれる このあとカナダ中銀が政策発表 追加利下げが見込まれる

リンクをコピーする みんなの感想は？

カナダ中銀政策金利（10月）22:45

予想 2.25% 前回 2.50%



このあと日本時間２２時４５分にカナダ中銀が政策委員会の結果を公表する。市場では０．２５％の利下げが濃厚と見られているようだ。確率は９０％程度。



直近のデータではインフレの再上昇が確認されている。しかし、先日のＩＭＦ総会でのマクレム裁総の発言から、カナダ中銀は雇用の冷え込みの方を重視していると見られている模様。



総裁は、「９月に６万４００人の雇用が増加したにもかかわらず、カナダの労働市場は軟調だ」と述べた。総裁はまた、「過去２カ月で失われた１０万件超の雇用の一部を取り戻したに過ぎない」とも言及。失業率も年初の６．６％から７．１％に上昇しており、今回は利下げが有力視されている。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト