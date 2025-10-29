◆プロボクシング ▽フェザー級（５７・１キロ以下）８回戦 〇大湾硫斗（３回ＴＫＯ）ミカエル・ディアス●（１０月２９日、東京・後楽園ホール）

ＷＢＯフェザー級５位の大湾硫斗（２７）＝志成＝が、ミカエル・ディアス（コロンビア）を３回１分１８秒ＴＫＯで下した。

戦績は大湾が１５勝（１０ＫＯ）２敗、ディアスは７勝（４ＫＯ）６敗。

大湾は初回からジャブを軸に上下に打ち分けて主導権を握った。３回に右ストレートのカウンターでダウンを奪い、再開後も攻撃の手を緩めず連打をまとめてレフェリーストップを呼び込んだ。

大湾はダウンシーンを「映像を見ていても、いつかは当たりそうだなと思っていたが、あんな当たるとは思わなかった」と振り返り、「レフェリーが早めに止めてくれたんで、ありがとう、って思いました」と笑わせた。

全くダメージもなく試合を終え、次戦が１２月３１日に予定される所属ジム主催興行のリングになる可能性も出てきた。大湾は「また帰ってマネージャーと相談して考えます。たぶんやるんじゃないかな…」と首をひねっていたが、控室にいた井岡一翔（３６）＝志成＝が「できる？」と自身の再起戦興行での競演を提案。井岡はさらに「本人はもうタイトルに近いと思うんで、日本だったり東洋太平洋だったりタイトルに挑戦して、世界もランキングが近いんで、チャンスはあると思う。実力自体持っているので、タイトルに絡む試合をしてもらいたい」とタイトル挑戦を後押し。大先輩に背中を押された大湾は「チャンスってなかなか来ないので、来たらいこうと思う」と意欲を示した。