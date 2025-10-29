　29日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円安の5万1270円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1307.65円に対しては37.65円安。出来高は5042枚となっている。

　TOPIX先物期近は3279ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.76ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51270　　　　　 -60　　　　5042
日経225mini 　　　　　　 51275　　　　　 -55　　　 80599
TOPIX先物 　　　　　　　　3279　　　　　+1.5　　　　4607
JPX日経400先物　　　　　 29630　　　　　 +25　　　　 379
グロース指数先物　　　　　 696　　　　　　+3　　　　 325
東証REIT指数先物　　売買不成立

