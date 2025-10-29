日経225先物：29日22時＝60円安、5万1270円
29日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円安の5万1270円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1307.65円に対しては37.65円安。出来高は5042枚となっている。
TOPIX先物期近は3279ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.76ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51270 -60 5042
日経225mini 51275 -55 80599
TOPIX先物 3279 +1.5 4607
JPX日経400先物 29630 +25 379
グロース指数先物 696 +3 325
東証REIT指数先物 売買不成立
