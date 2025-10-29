FCY（フルコースイエロー）を予測した各チームが一斉にピットインし、ピットレーンは一時混乱状態に。結果的にレースを動かすことになった“光景”が注目を集めた。

【映像】波乱を予見…レースを動かした話題の光景

3時間レースとして行われたスーパーGT第7戦決勝。レースは59周目、GT300クラス TOMEI SPORTS（#360 RUNUP RIVAUX GT-R）の右リアタイヤが突然バーストし、マシンはピット出口付近にストップした。

この動きを察知したトップのTGR TEAM KeePer CERUMO（#38 GR Supra）が即座にピットイン。続いてModulo Nakajima Racing（#64 CIVIC TYPE R-GT）、NISMO NDDP（#3 Niterra MOTUL Z）など、各車が立て続けにピットへと向かった。

解説の脇阪寿一氏は「みんなワーっと入ったのは、ピットレーンのところに車が止まってたでしょ？あれでFCYとかセーフティカーになるかもと思って。作戦もあるけど、（停止車両が）それを誘発した」と振り返った。

しかし、即座にFCYは出されることはなく、その2周後の61周目についに発令。結果、58周目に集団よりも1周早くピットインを済ませていたARTA（#8 ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT）の佐藤蓮がアンダーカットに成功し、順位を2つ上げた。

番組ゲストとして登場した佐藤は「1回目のピットをかなり遅らせたので、2回目の給油が少なくて済む」と振り返り、作戦通りのタイミングでピットに入れたことの重要性を語った。この“FCY読み”による一斉ピットの混乱が、残り1時間のレース展開を大きく動かす要因となった。（ABEMA『笑って学べる!超GTぱーてぃ』／(C)GTアソシエイション）