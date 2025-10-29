元AV男優のしみけんが29日までに、ブログを更新。空港での出来事に憤ったことを報告した。

しみけんは「仕事のできる人とできない人の違い」と題し「久しぶりに腹が立ったのでブログ更新。会食があったので大阪にきました。今回も飛行機」とつづった。

続けて「伊丹空港に到着。土地勘がないので伊丹空港のインフォメーションで伊丹駅までの徒歩での道を聞いた。Googleナビでは徒歩18分ほどだった。目的地は大阪駅だったので伊丹駅まで歩き電車で240円で行こうと思っていた」とし「し『伊丹駅までどうやったらいいのですか?』 イ『遠いですよ』 し『Googleナビでは18分と出てますので歩きます』 イ『南口から出て歩いて、走井の交差点を〜』実際歩いたらGoogleナビと全く違うルートで、歩くと45分と出ていた。これだと会食に間に合わない」とインフォメーションスタッフとのやりとりを明かした。

さらに「おそらくGoogleナビのスタート地点が伊丹空港の変なところからだったので18分と出たのだろう。それはいい。けどもインフォメーションの人も『18分では行けないことはわかっていたはず』なのにそこを指摘してこないことに腹が立った」と訴え「僕だったら案内の際に『おそらく18分では難しいと思います。伊丹駅に行くのでしたら〇〇というルートがあります』と提案していただろう」と推測した。

しみけんは「気持ちは電車賃240円で目的地に着くはずがタクシー代で7000円ほどかかった。ムカついた」とし「仕事の出来無さと時間を消費させられたことと負の感情を持たされたこと、へだ。聞かれたことだけを答える人にはなりたく無い」と宣言した。