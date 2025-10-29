次に【無印良品】に行ったら探したい！ 大人可愛い♡「おしゃれアイテム」

ナチュラル派もモード派も惹かれそうな【無印良品】の新作アイテムにフォーカス！ ワッフル素材のロンTやシャカシャカ素材のイージーパンツに今回は注目しました。控えめなのにおしゃれ感があり、大人可愛いムードをまとえるのが魅力です。無印良品に行ったら、ぜひチェックしてみて。

シンプルなのにシャレて見える

【無印良品】「紳士 UVカット乾きやすいワッフルクルーネック長袖Tシャツ」\2,990（税込）

程よいカジュアル感と上質感を備えた、ワッフル素材の凹凸感が映える長袖トップス。乾きやすい素材 & UPF50+ のUVカット機能付きも魅力です。@marin_vvvさんのようにあえて大きめサイズを選んで、くたっと着こなすのがおすすめです。

シャカシャカ素材でこなれる1本

【無印良品】「婦人 ユーティリティーイージーワイドパンツ」\2,990（税込・セール価格）

軽やかなシャカシャカ素材がこなれ感たっぷりで、旬なスタイルを楽しめるワイドパンツ。裾を絞れる設計だから、気分に合わせてバルーンパンツのように穿いても◎ ワッシャー加工が施されたナイロン素材はシワが気になりにくく、長時間のお出かけやアクティブなシーンにもピッタリ。ふわふわニットなど、異素材を組み合わせた着こなしがイチオシです。

