¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢3Ï¢¾¡¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë²¦¼ê¡¡»³Àî¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö3»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¡ª
SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025Âè4Àï
¡ü ºå¿À 2 ¡Ý 3 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¡û
¡ã10·î29Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡ä
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÂè2Àï¤«¤é3Ï¢¾¡¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò3¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤Ï2²ó¡¢4ÈÖ¡¦»³ÀîÊæ¹â¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÀèÀ©¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î3»î¹çÏ¢È¯¤Ï¡¢ÃæÀ¾ÂÀ¡ÊÀ¾Å´¡Ë¡¢¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥¹¡Êºå¿À¡Ë¡¢¾ëÅç·ò»Ê¡Ê¥À¥¤¥¨¡¼¡Ë¡¢¶âËÜÃÎ·û¡Êºå¿À¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥¨¥ë¥É¥ì¥Ã¥É¡Ê¹Åç¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö¥·¥ê¡¼¥º¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó¤Ï3ÈÖ¡¦ÌøÄ®Ã£¤Îº¸µ¾Èô¤Ç2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢6²ó¤ÏÂåÂÇ¡¦¶áÆ£·ò²ð¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç3ÅÀÌÜ¡£¾®¹ï¤ß¤Ë²ÃÅÀ¤·»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÂçÄÅÎ¼²ð¤Ï5²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½éÇòÀ±¡£3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤Ë4ÈÖ¼ê¤Î¾¾ËÜÍµ¼ù¤¬2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤ÏÍÞ¤¨¤Î¿ù»³°ì¼ù¤¬2»î¹çÏ¢Â³¥»¡¼¥Ö¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëºå¿À¤Ï3ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²ó¡¢4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤Î4»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤âÈ¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£ÀèÈ¯¤Î郄¶¶ÍÚ¿Í¤ÏÂÇµåÄ¾·â¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¡¢5²óÅÓÃæ6°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ÇÉé¤±Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£