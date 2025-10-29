お部屋の雰囲気がガラッと変わる！（驚）【3COINS】2枚使いも◎「おしゃれカーテン」

お部屋の模様替えをするなら、出入口や窓を彩るカーテンを替えませんか？【3COINS（スリーコインズ）】では手軽に試せる、カラーや細かな刺繍が映える「おしゃれカーテン」が充実。取り入れるだけで空間の雰囲気を変えてくれそうです。今回は2枚使いできるタイプも含めた、イチオシのカーテンをご紹介します。

シックな雰囲気に！「パイピングスタイルカーテン」

ナチュラルな2つのカラーを合わせた、模様のないおしゃれなカーテン。公式サイトによると「約丈180 × 幅100cm」と大きめサイズ。やや透け感はありますが下までしっかり覆って、ほどよく目隠ししてくれそうです。お値段は\1,100（税込）。上部の紐を結んで取り付けられるため、細かな長さ調整も可能のよう。温かみがありつつシックな空間を目指したい時にぴったりです。

鮮やかな色が映える「刺繍セパレートカーテンミモザ」

鮮やかなミモザの刺繍があしらわれたおしゃれなカーテン。空間に彩りをプラスして、華やかな雰囲気に見せてくれそうです。1枚入りでお値段は\330（税込）。公式サイトによれば「約丈150 × 幅43cm」とやや小さめですが「2枚使用して、のれんのようにご使用いただくのもおすすめ」とのこと。透け感がある分、圧迫感も抑えられそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino