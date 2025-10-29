厚生労働省の指定難病である「脊椎小脳変性症」を患っていることを公表しているモデルの瀬戸あゆみ(32)が29日までに、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、入院したことを報告した。



【写真】難病を感じさせない明るさ＆美しさがにじみ出る瀬戸あゆみ

瀬戸は「出産のときに帝王切開の合併症を引き起こしてまして、その手術をしたまわりが炎症が起きやすくなってしまい、繰り返し入院をしています。ぼちゃを生んでから、ぼちゃはまだ１歳半だけど、年に２回のペースです」と息子のぼちゃ君を出産後に、体調を崩しがちになったことを明かした。土曜日にフリマに行ったが、その時既に「発症すると、高熱が出て、悪寒が止まらず」となる予兆があったという。その後し、「病室に入って熱を測ったら41.2度でした…人間の体温とは思えないよね？」とまさかの高熱だったことを振り返った。



後遺症の予防方法は「疲労をためずによく寝て免疫あげてっていう感じ」とつづったが、「疲れなんて、子どもいたら無理じゃんね」と諦めの境地。それでもこれまでの経験上「退院はいつも一週間くらい！だからあんまり心配しないでね！」と、夫やぼちゃ君の写真とともに現状を明かしていた。



（よろず～ニュース編集部）