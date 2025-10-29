◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦 阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）

ソフトバンクが３連勝で王手をかけた。４番・山川が３試合連続アーチのシリーズタイ記録。いずれも勝利に結びつく貴重な一発でポイントを９・１５まで伸ばして４戦連続タイムリーの２位阪神・佐藤輝（４・６０）にダブルスコア。阪神に逆転Ｖをさらわれない限りＭＶＰは確実と思われる。この日、初登場で４位に浮上したのがソフトバンクの大津。投げては５回無失点。打っては１安打１四球で、５回には２点目のホームを踏むなど勝利の立役者の一人となった。

１位＝山川（ソ）計９・１５＜１＞０・０５＜２＞４・３０＜３＞２・３０＜４＞２・５０

２位＝佐藤輝（神）計４・６０＜１＞１・８０＜２＞０・８０＜３＞１・１５＜４＞０・８５

３位＝柳町（ソ）計４・２０＜１＞０＜２＞１・２０＜３＞２・４０＜４＞０・６０

４位＝大津（ソ）計３・８０＜１＞不出場＜２＞不出場＜３＞不出場＜４＞３・８０

５位＝周東（ソ）計３・５５＜１＞０・５５＜２＞２・６０＜３＞０・２０＜４＞０・２０

６位＝村上（神）計３・２０＜１＞３・２０＜２＞不出場＜３＞不出場＜４＞不出場

７位＝柳田（ソ）計３・１０＜１＞０・４０＜２＞１・１０＜３＞０・９０＜４＞０・７０

※＜＞内数字は各試合ごとのポイント。

【報知式貢献ポイントとは】 スポーツ報知で１９７０年から続く日本シリーズの名物企画です。打者の出塁、進塁面での働き、殊勲打や好機での凡退、投手の投球回、投球内容、守備の巧拙などを細かく採点して、さらに勝ち試合２、負け試合１の比率で換算、数値化します。

以下、勝利チームのポイント例（カッコ内点数は敗戦チームのポイント）

◇単 打 ０・２（０・１）

◇二塁打 ０・４（０・２）

◇先制ソロ ２・４（１・２）

◇勝利投手 ６回２失点なら３（投球回や失点で増減あり）

◇セーブ １前後（点差や場面など状況により増減あり）