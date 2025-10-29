ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡¡¥Ð¡¼¥¹Ä¶¤¨¤Î4»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤â¡Ö¤â¤¦1ÅÀ¡¢2ÅÀ¡×¡¡¾¡Éé¤ÎÂè5Àï¤Ø¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè4Àï¡¡ºå¿À2¡Ý3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î29Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè4Àï¤Îºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬4»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡3ÅÀÎôÀª¤Î8²ó¤À¤Ã¤¿¡£1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4ÈÖ¼ê¤Î¾¾ËÜ¤«¤éÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È3¡½0¤«¤é´Å¤¤µå¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢4ÈÖ¤Î°ÕÃÏ¤ÇÈ¿·â¡£»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢4ÈÖ¤Î¹¥Ä´¤Ï¸÷ÌÀ¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢º´Æ£µ±¤Ï4»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤Ë¡ÖºòÆü¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤¦1ÅÀ¡¢2ÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢1ÅÀº¹µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÔÀï¤òÈ¿¾Ê¡£¾¡Éé¤ÎÂè5Àï¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡4»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤ÏµåÃÄ¿·µÏ¿¡£ºå¿ÀÁª¼ê¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º3»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤Ï¡¢85Ç¯¥Ð¡¼¥¹Âè1¡Á3Àï¡¢03Ç¯¶âËÜÃÎ·ûÂè3¡Á5Àï¡¢03Ç¯É°»³¿Ê¼¡ÏºÂè4¡Á6Àï¡¢23Ç¯¿¹²¼æÆÂÀÂè3¡Á5Àï¤Î5¿Í¤Ç¡¢½éÀï¤«¤é¤Ï85Ç¯¤Î¥Ð¡¼¥¹¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£º´Æ£µ±¤ÏÅÁÀâ¤Î½õ¤Ã¿Í¡¦¥Ð¡¼¥¹¤ò¤âÄ¶¤¨¡¢¤Ä¤¤¤ËµåÃÄ»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡30Æü¤ÎÂè5Àï¤Ç¤Ï¡¢Æ±°ì¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇÄ¹µÏ¿¤Ç¤¢¤ë24Ç¯·¬¸¶¡ÊD¡Ë¤Î5»î¹ç¡ÊÂè2¡Á6Àï¡Ë¤ËÄ©¤à¡£