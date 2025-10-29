【MLB】ドジャースーブルージェイズ（10月28日・日本時間10月29日／ロサンゼルス）

【映像】大谷翔平、エグすぎる“衝撃の一球”

10月28日（日本時間10月29日）行われたワールドシリーズ第4戦、ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が、相手主砲を3球三振に仕留めた場面が話題となっている。

1回表ブルージェイズの攻撃、1死走者なしの場面で打席に立った2番のブラディミール・ゲレーロJr.に対して大谷は、初球、外角いっぱいを突く156km/hの直球を投じるも、これをゲレーロJr.も積極的に打っていってファウルとし、続く2球目は横滑りしながら外角いっぱい、やや高めのところへと決まる138km/hのスイーパー。これで見逃しを誘い、大谷はあっという間にゲレーロJr.をカウント0-2と追い込むことに。

そして勝負の3球目、大谷が勝負球として投じたのは外角低めのボールゾーンへと鋭く曲がり落ちる139km/hのスイーパー。これを打ちにいったゲレーロJr.であったものの、その軌道についていけず、豪快な空振り三振となった。初回からエンジン全開、絶好調の主砲をいきなり3球三振に仕留めるという躍動感あふれる投球を披露した大谷にファンからは「すげえｗ」「エグすぎる」「軌道ヤバい」「曲がりすぎ」「大谷さん疲れてないのかよ」「大谷さん超人かよ」といった様々な反響が巻き起こることになった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images