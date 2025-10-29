◇SMBC日本シリーズ2025 第4戦 阪神2−3ソフトバンク（2025年10月29日 甲子園）

「SMBC日本シリーズ2025」第4戦の阪神―ソフトバンク戦が29日に行われ、阪神の佐藤輝明内野手（26）が4試合連続となる打点を挙げた。

3点劣勢の8回だった。1死一、二塁で、ソフトバンク4番手の松本から中前適時打で1点を返した。カウント3―0から甘い球を見逃さず、4番の意地で反撃した。

4試合連続打点は球団新記録。阪神選手の日本シリーズ3試合連続打点は、85年バース第1〜3戦、03年金本知憲第3〜5戦、03年桧山進次郎第4〜6戦、23年森下翔太第3〜5戦の5人で、初戦からは85年のバースだけだった。佐藤輝は伝説の助っ人・バースをも超え、ついに球団史に名を刻んだ。

30日の第5戦では、同一シリーズの最長記録である24年桑原（D）の5試合（第2〜6戦）に挑む。

ネットでは、3ボールからも強振する4番らしい一撃が話題に。「3ボールから打っていいと言えどもしっかりと打ったサトテルのメンタルの強さ」「サトテルの3ボールはこれなんよ！！」「サトテル3ボールからあれ打つかすげえ」「サトテル3ボールからいくんかーい！すごいわ」と、希望の光とする虎党も多かった。